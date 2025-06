Dragon trainer primo al Box office, scalza Lilo&Stitch

agenzia

Martone unico italiano nella top ten degli incassi

ROMA, 16 GIU – Dopo aver sbancato in Usa, è ottimo l’esordio anche nelle sale italiane per Dragon trainer – How to train your dragon, remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010, che nel week end di uscita incassa quasi 3 milioni di euro (2.856.110) e scalza dalla vetta del box office Lilo & Stitch che in 4 settimane in cartellone ha però intanto raccolto 20 milioni di euro (19.932.367). Ed è terzo in classifica Ballerina il film diretto da Len Wiseman con Ana de Armas e Keanu Reeves che ha debuttato in sala nel week end incassando mezzo milione di euro (511.829), prendendo il posto in classifica a Karate kid: legends che, dopo due settimane in sala, porta il totale degli incassi a 823mila euro. E scende di un gradino anche Mission: impossible – The final Reckoning: dopo 4 settimane di proiezioni ha superato i 4 milioni di euro di incassi, di cui poco meno di 200mila euro nel fine settimana. Si piazza sesto invece La trama Fenicia, il film diretto da Wes Anderson ormai da tre settimane sugli schermi con poco meno di un milione di euro incassati (918.325) . Ed è settimo l’unico film italiano nella top ten: Fuori di Mario Martone cede una posizione e dopo 4 settimane di programmazione supera il milione e mezzo di incassi (1.628.933) di cui 75mila euro nel fine settimana. La new entry Heart Eyes – Appuntamento con la morte si piazza in ottava posizione con 56mila euro di incassi; in nona l’horror norvegese The Dark Nightmare, al debutto con 43mila euro al botteghino. Chiude la top ten L’esorcismo di Emma Schmidt alla terza settimana di programmazione con 30mila euro circa di incassi nel weekend e un totale di 627mila euro.

