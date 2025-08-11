«Due gocce d’acqua»: il simpatico post del sindaco di Acireale con il cantante Al Bano sotto al carro in cartapesta che lo ritrae

la curiosità

Il celebre artista pugliese si sta concedendo qualche giorno di relax nella città barocca dei "cento campanili"

«Due gocce d’acqua»: è la simpatica didascalia scelta dal sindaco di Acireale Roberto Barbagallo che ha postato su Facebook uno scatto con Albano Carrisi, davanti al carro di carnevale in cartapesta che lo ritrae. Il celebre cantante pugliese si sta concedendo qualche giorno di relax e vacanza nella città barocca dei “cento campanili” prima di esibirsi in concerto nella zona di Caltanissetta. Con il primo cittadino ha fatto un giro nei capannoni che ospitano i carri allegorici.

