E’ morta Kelley Mack, era Addy nella serie cult “The Walking Dead”

L'attrice aveva solo 33 anni, stroncata da un glioma al sistema nervoso centrale

Kelley Mack, attrice statunitense nota per il ruolo di Addy nella serie cult “The Walking Dead”, è morta a 33 anni nella sua città natale di Cincinnati, a causa di un glioma al sistema nervoso centrale. Si è spenta sabato sera, “in modo sereno”, con accanto la madre Kristen e la zia Karen.

A dare l’annuncio è stata la sua famiglia, con un messaggio condiviso sui social ufficiali dell’attrice: «È con un dolore indelebile che annunciamo la scomparsa della nostra amata Kelley. Una luce così brillante e appassionata ha compiuto il suo passaggio oltre questa vita, verso quel luogo dove, prima o poi, tutti noi ci ritroveremo».

«Ci mancherà in un modo che le parole non possono esprimere. Kelley vorrebbe che sapeste quanto vi ha amato», si legge ancora nel post, che si conclude con un messaggio della sorella Kathryn: «E io, come sua sorella, voglio che sappiate quanto è stata coraggiosa quella tosta figlia di buona donna, soprattutto quando ha deciso di compiere il salto per ricongiungersi con Dio. Sono così fiera di lei. Dannatamente fiera».

Kelley Mack era diventata popolare per il suo ruolo nella nona stagione di “The Walking Dead” (2018-2019), dove interpretava Addy, abitante della colonia Hilltop. Aveva recitato in episodi delle serie “9-1-1” (2019) e “Chicago Med” (2022), e prestato la voce a Gwen Stacy, doppiando Hailee Steinfeld nel film “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) per scopi promozionali, e ancora per uno spot Hyundai nel 2024. Molto attiva nel mondo della pubblicità, era apparsa in campagne per Dr Pepper, Budweiser, Dairy Queen, Chick-fil-A, Ross Stores, Eli Lilly e Rakuten (quest’ultima accanto alla madre). Al cinema, aveva partecipato a “Broadcast Signal Intrusion” (2021), “Delicate Arch” (2024) e nel prossimo film “Universal” (2025).