È morta Maria Rosaria Omaggio: l’attrice aveva 67 anni, interpretò Oriana Fallaci

IL LUTTO

Alle sue spalle 50 piece teatrali, 29 film, 18 fiction televisive, ma anche libri e radio

E’ morta per una malattia Maria Rosaria Omaggio. L’attrice, nata a Napoli ma da anni residente a Roma, aveva 67 anni. Alle sue spalle 50 piece teatrali, 29 film, 18 fiction televisive. Il suo debutto sul grande schermo fu con “Roma a mano armata” di Umberto Lenzi, per il film “Walesa – L’uomo della speranza” di Andrzej Wajda ha interpretato Oriana Fallaci e vinto un premio a Venezia. A Oriana Fallaci, Maria Rosaria Omaggio ha dato anche voce in radio e negli audiolibri «La rabbia e l’orgoglio», «Se nascerai donna» e «Pasolini, un uomo scomodo». In teatro ha ideato e interpreta “Le parole di Oriana in concerto», spettacolo andato in onda su Rai5 e su RaiPlay e in scena a fine gennaio 2020 anche a New York. Il film Rai1 «Sabato, Domenica e Lunedì», dalla commedia di De Filippo, per la regia di Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, in cui interpreta zia Memè, ha vinto il Nastro d’argento 2022 come migliore tv movie. Tra i suoi ultimi spettacoli, «Casa Pianeta Terra”: un viaggio tra parole, immagini e musica d’occidente e d’oriente, per comunicare che il Pianeta Terra è la nostra casa e soprattutto che ne siamo parte integrante.

Il grande pubblico la conobbe sulla Rai con Canzonissima. Posò sulle copertine di Playboy e Playmen. Scrittrice, goodwill ambassador per l’infanzia delle Nazioni Unite, istruttrice di taiji quan, arte marziale cinese. Aveva avuto un marito e tre compagni importanti, ma nessun figlio.