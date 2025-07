È morto a 67 anni l’attore Michael Madsen: aveva recitato in tanti film di Quentin Tarantino

CINEMA

L’attore di "Donnie Brasco" e delle "Iene" è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu

L’attore di “Donnie Brasco” e delle “Iene” Michael Madsen è stato trovato morto nella sua casa di Malibu stamattina all’alba. Aveva 67 anni. Il manager Ron Smith ha spiegato che Madsen è morto per arresto cardiaco. «Negli ultimi due anni Madsen ha svolto un lavoro incredibile con il cinema indipendente, tra cui i film ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ e ‘Cookbook for Southern Housewives’, ed era davvero impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita», hanno dichiarato i suoi agenti.

«Michael si stava anche preparando a pubblicare un nuovo libro di poesie intitolato “Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems».