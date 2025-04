È morto all’età di 65 anni l’attore americano Val Kilmer, stroncato da una polmonite

Il lutto

Era stato Jim Morrison nel film The Doors" di Oliver Stone e Iceman in "Top Gun"

L’attore statunitense Val Kilmer, protagonista dal grande carisma che ha interpretato film di successo come “Top Gun”, “Batman Forever” e “The Doors”, è morto martedì 1 aprile all’età di 65 anni a Los Angeles. Il decesso è avvenuto a causa delle complicazioni di una polmonite, ha spiegato la figlia Mercedes Kilmer. All’attore era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2014, da cui era riuscito a guarire dopo un trattamento con chemioterapia e un intervento chirurgico alla trachea, che tuttavia avevano ridotto la sua capacità vocale. È stata l’intelligenza artificiale a dargli voce in ‘Top Gun: Maverick’, nel 2022, e l’insistenza dell’amico co-protagonista Tom Cruise a volerlo a tutti costi nel film campione d’incassi. Nel 2021, aveva comunque annunciato di essere guarito dal cancro.

Al culmine del suo successo, negli anni ’80, Kilmer corteggiava Cher e Cindy Crawford, guadagnava 6 milioni di dollari a film e si era guadagnato sul campo la reputazione di essere praticamente impossibile da gestire. Ron Howard, che lo diresse nel 1987 sul dark fantasy Willow, lo definì «infantile” e «insopportabile». Alla fine delle riprese di ‘Batman Forever’, nel 1995, Joel Schumacher disse: «Non mi piace Val Kilmer, non mi piace la sua etica del lavoro e non voglio più essere associato a lui».

Nel 1981 mentre era alla Juilliard, Kilmer partecipò alla stesura e prese parte ad una rappresentazione teatrale intitolata How It All Began, presentata al Public Theatre nel corso del New York Shakespeare Festival. Ammirato da Francis Ford Coppola, che gli propose un ruolo nel film da lui diretto I ragazzi della 56a strada, l’attore rifiutò per evitare che il suo allontanamento causasse lo scioglimento della società teatrale di cui faceva parte. Bello, sexy e tenebroso, Kilmer ha avuto grande successo negli anni 90, apprezzato da pubblico e critica per aver preso parte ad alcuni film di grande successo di quesgli anni.

Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, Kilmer è cresciuto a Chatsworth, una cittadina della San Fernando Valley poco fuori dalla megalopoli californiana, dove il padre lavorava nel settore immobiliare. Sua madre veniva da una famiglia svedese. Quando i due divorziarono, il futuro Batman aveva 9 anni e, insieme ai due fratelli, rimase a vivere con il padre.Fin da ragazzo prese parte alle recite scolastiche e comparve in alcune pubblicità. A 16 anni, è stato ammesso al corso di recitazione della prestigiosa Julliard school di New York. Dall’altra parte del paese, muove i primi passi come attore professionista, insieme a Kevin Bacon e Sean Penn nella commedia off Broadway del 1983 ‘The Slab Boys’. Il debutto televisivo è arrivato con uno speciale della Abc sulla guida in stato di ebbrezza: al suo fianco c’era una giovane Michelle Pfeiffer, a cui, in seguito dedicò un libro di poesie, che oggi si vende a 400 dollari la copia.

Nel passaggio al grande schermo le scelte di Kilmer furono piuttosto eccentriche. Nel 1983, per esempio, ha rifiutato un ruolo in ‘I ragazzi della 56ª stradà di Francis Ford Coppola perché era impegnato a teatro. Tre anni dopo, ha detto no a David Lynch che gli aveva offerto una parte in ‘Velluto blù’. Invece, ha fatto il suo debutto cinematografico nei panni di una rock star degli anni ’50 nella parodia di un film di spionaggio ‘Top Secret!’ (del 1984). Poi, senza dire una parola, è scomparso per più di un anno per andare in giro per l’Europa con lo zaino in spalla.Al suo ritorno, arriva la parte che gli cambia la vita e che lo fa conoscere al pubblico di tutto il mondo: il pilota rivale di Maverick nel classico del 1986. Ma lo status di divo maledetto di Hollywood arriva per mano di Oliver Stone, che lo sceglie per interpretare il fondatore dei Doors, perché – come dichiarò il regista all’epoca – gli «piaceva la sua arroganza implicita». Per prepararsi, Kilmer ha passato un anno nei club del Sunset Strip, i luoghi che avevano visto nascere la rock band, e ha memorizzato tutti i brani di Morrison. Nel film del 1991 canta 15 canzoni in modo così convincente che i membri dei Doors hanno ammesso che non riuscivano a distinguere la sua voce da quella di Morrison.

Kilmer era divenuto famoso per aver interpretato l’aviatore Tom ‘Iceman’ Kazansky al fianco di Tom Cruise nel mega successo del regista Tony Scott “Top Gun” (1986), ma tra le sue tante interpretazioni si ricordano anche quella di Bruce Wayne in ‘Batman forever’ del 1995 di Joel Schumacher, poi in “Tombstone”, “Heat”, “Il Santo”. Subito dopo si ritirò in un immenso ranch nel New Mexico, dove andava a cavallo, allevava bufali e scriveva poesie. Ha poi dovuto vendere la proprietà per appianare i conti con il fisco e pagare gli alimenti ai figli. Kilmer ha continuato ad apparire in vari film, ma soprattutto con cameo e ruoli minori. Nel 2020, ha pubblicato le sue memorie, ‘I’m Your Huckleberry’, in riferimento alla sua famosa battuta quando vestiva i panni del pistolero alcolizzato Doc Holliday nel film western del 1993 “Tombstone».A Los Angeles, su Melrose Avenue, resta aperto il Kamp Kilmer, uno spazio da lui fondato a metà tra galleria d’arte e centro sociale aperto a poeti, pittori, musicisti e registi, dove spesso terminava le sue giornate l’ex cavaliere oscuro di Hollywood.