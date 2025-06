E’ morto Brian Wilson, co-fondatore dei Beach Boys

agenzia

L'annuncio della famiglia, aveva 82 anni

NEW YORK, 11 GIU – Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys, e’ morto a 82 anni. Lo ha annunciato la famiglia senza fornire immediate ulteriori informazioni. Alle spalle Wilson ha lasciato un catalogo di successi come California Girls, I Get Around e Don’t Worry Baby che hanno reso il complesso californiano uno dei più popolari del rock a stelle e strisce degli anni Sessanta.

