È morto Celso Valli, il produttore di Vasco, Ramazzotti, Pausini

agenzia

Compositore e arrangiatore, ha segnato la storia della musica

ROMA, 28 LUG – È morto all’età di 75 anni Celso Valli, compositore, arrangiatore e produttore discografico bolognese e autore degli arrangiamenti originali per tutti i big della musica leggera, da Eros Ramazzotti a Laura Pausini, da Gianni Morandi a Vasco Rossi. A dare l’annuncio della scomparsa, è stato Eros Ramazzotti con un post sui social: “Celso, mi mancherai maestro”, ha scritto l’artista nelle stories di Instagram. “Ciao Celso un altro gigante che ci lascia”. Nato a Bologna il 14 maggio 1950, dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio “Giovanni Battista Martini” Valli ha iniziato la sua carriera come tastierista e anima di una jazz band. Dagli anni Ottanta in poi, ha collaborato con personaggi come Mina, Gianni Morandi, Raf, Matia Bazar, Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia, Andrea Bocelli, Il Volo, Renato Zero, Jovanotti. Ha partecipato come direttore d’orchestra a numerose edizioni del Festival di Sanremo; l’ultima volta nel 2023, al fianco di Ultimo ed Eros Ramazzotti.

