È morto Giorgio Armani, aveva 91 anni

La camera ardente da sabato a Milano, funerali in forma privata

ROMA, 04 SET – È morto Giorgio Armani. Con “infinito cordoglio” il gruppo comunica con una nota “la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore”. Aveva 91 anni compiuti l’11 luglio. “Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari – aggiunge il Gruppo -. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”. La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

