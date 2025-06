E’ morto l’attore Rick Hurst: era il vice sceriffo Cletus Hogg nella serie “Hazzard”

l'annuncio

Aveva 79 anni

L’attore Rick Hurst, noto per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella sitcom di successo Hazzard, è morto all’età di 79 anni. Lo riporta il sito della Cnn. La sua morte è stata confermata da Ben Jones, suo collega nella serie, che ha pubblicato un messaggio sulla pagina Facebook del museo Cooter’s Place, dedicato alla serie, giovedì parlando di un fatto «così inaspettato» e dunque, «più difficile da elaborare». «Conosco Rick da oltre 45 anni – ha aggiunto – e non c’è stato un minuto di quel tempo in cui non mi abbia fatto sorridere o ridere. Certo, era un comico professionista, ma soprattutto aveva un cuore grande come il Texas».

