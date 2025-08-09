agenzia

82 anni, "la sua gioia aver tenuto compagnia alla gente"

ROMA, 09 AGO – È morto Ludovico Peregrini, lo storico ‘Signor No’ di Rischiatutto. “Si è spento all’età di 82 anni, in Bretagna, circondato da tutti i suoi cari”, annunciano all’ANSA la moglie Nicou e le figlie Sofia e Anna. Era nato a Como il 27 giugno 1943. “A tutti noto come il ‘Signor No’ – sottolinea la famiglia – è rimasto fino all’ultimo pieno di curiosità, leggerezza e disponibilità a tutto e a tutti. La sua più grande gioia, oltre alla famiglia, è di aver potuto con i suoi programmi tenere compagnia a tanta gente”.

