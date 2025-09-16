E’ morto Robert Redford: il cinema piange un grande

Lutti

L'attore aveva 89 anni. Nel 1958, dopo alcuni ruoli in serie tv, esordisce sul grande schermo con Caccia di Guerra

La sua ultima apparizione sul grande schermo è stata in Avengers Endgame (2019), in un cameo. Ma alle scene aveva già dato addio l’anno prima, con il film ‘The Old Man & The Gun’di David Lowery. Si è spento nel sonno a 89 anni, nella sua casa nello Utah, Robert Redford, leggenda di Hollywood.Il padre appena nato, secondo un’usanza Sioux, lo avrebbe portato a bagnarsi nell’acqua dell’oceano, senza provocare in lui alcun pianto. Ottimo segno per la cultura pellerossa. «Pare che mi sia messo addirittura a ridere», raccontava Redford. Un talento da due Oscar (nel 1981 come regista per Gente Comune e alla carriera nel 2002) unito a un fascino inossidabile, alla passione politica, umanitaria e per l’ambiente e al sostegno del cinema indipendente con il suo Sundance Festival fondato insieme all’amico Sidney Pollack.

Nato il 18 agosto 1936 a Santa Monica (California) da Marta W. Hart casalinga e Charles Robert lattaio di origine irlandese, Redford vede morire la madre a soli 41 anni, abbandona così gli studi nel 1956 e parte per l’Italia e la Francia, per misurarsi con la vita d’artista. «Erano gli anni della depressione, c’erano pochi soldi, i miei avevano perso tutto. Si erano trasferiti a vivere su una roulotte, emigrando da Chicago in California. Un paio di amici dei miei genitori, impietositi per via del pancione di mia madre, avevano accettato di ospitarci nel bungalow».