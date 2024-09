È morto Tito Jackson, fratello di Michael e membro dei Jackson 5

agenzia

Si è spento domenica, mentre guidava dal New Mexico all'Oklahoma

ROMA, 16 SET – È morto all’età di 70 anni Tito Jackson, fratello di Michael e Janet e membro fondatore dei Jackson 5. Steve Manning, manager e amico di lunga data della famiglia Jackson, ha annunciato a Entertainment Tonight che Tito Jackson si è spento domenica, mentre guidava dal New Mexico all’Oklahoma. I figli di Tito, Taj, Taryll e TJ, che fanno parte del gruppo R&B 3T, hanno confermato la morte del padre sui social media. “È con il cuore pesante che annunciamo che il nostro amato padre, il membro della Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e affranti. Nostro padre era un uomo incredibile che si prendeva cura di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi potrebbero conoscerlo come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri come ‘Coach Tito’ o altri ancora come ‘Poppa T’.” In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà per sempre ‘Tito Time’. Per favore, ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato, ovvero ‘Amatevi l’un l’altro'”. Membro di quella che è forse la famiglia musicale più celebre della storia americana, Tito, con i fratelli Jackie, Jermaine, Marlon e Michael, faceva parte della formazione originale dei The Jackson 5, che raggiunsero il successo internazionale tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, con quattro hit consecutive in testa alle classifiche, I Want You Back, ABC, The Love You Sav” e I’ll Be There. Tito avrebbe poi continuato la carriera da solista. Dopo la morte del fratello Michael, il 25 giugno 2009, registrò insieme ai fratelli i cori per il primo brano postumo, This Is It. Tra il 2009 e il 2010 fu produttore esecutivo e partecipò al reality The Jacksons: A Family Dynasty; tra il 2015 e il 2016 tornò a esibirsi in vari concerti con Jackie, Jermaine e Marlon, nuova formazione dei Jacksons. La sua eredità musicale è stata raccolta dai figli, che hanno formato il gruppo R&B 3T.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA