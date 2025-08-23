Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

il lutto

È morto Toby, il chihuahua prodigio di Striscia la notizia. Il ricordo dell’Anta onlus Regione Sicilia

Era stato adottato dalla blogger Emilia Clementi di Camastra

Di Redazione |

Lutto nel popolo del web: Toby il chihuahua conosciuto al grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, da Striscia la Notizia a far web per la Rai, dai rotocalchi di La 7 a Tv 2000. Un cagnolino prodigio con milioni di visualizzazioni.

A dare la notizia è stata la blogger Emilia Clementi socia onoraria dell’Anta onlus Regione Sicilia. Originaria di Camastra in provincia di Agrigento, ma da anni vive a Roma svolgendo la professione di estetista rivolta, oltre che a persone comuni anche per  grandi vip.

La padrona materna che aveva adottato Toby quando era un cucciolo. Il ricordo di Cinzia Calabrese di Anta onlus Regione Sicilia: “Era definito da tutti il re del web, per la sua disinvoltura davanti alle telecamere e l’atteggiamento regale come un vero imperatore”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community