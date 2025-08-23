È morto Toby, il chihuahua prodigio di Striscia la notizia. Il ricordo dell’Anta onlus Regione Sicilia

il lutto

Era stato adottato dalla blogger Emilia Clementi di Camastra

Lutto nel popolo del web: Toby il chihuahua conosciuto al grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, da Striscia la Notizia a far web per la Rai, dai rotocalchi di La 7 a Tv 2000. Un cagnolino prodigio con milioni di visualizzazioni.

A dare la notizia è stata la blogger Emilia Clementi socia onoraria dell’Anta onlus Regione Sicilia. Originaria di Camastra in provincia di Agrigento, ma da anni vive a Roma svolgendo la professione di estetista rivolta, oltre che a persone comuni anche per grandi vip.