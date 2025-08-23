il lutto
È morto Toby, il chihuahua prodigio di Striscia la notizia. Il ricordo dell’Anta onlus Regione Sicilia
Era stato adottato dalla blogger Emilia Clementi di Camastra
Lutto nel popolo del web: Toby il chihuahua conosciuto al grande pubblico per le sue numerose apparizioni televisive, da Striscia la Notizia a far web per la Rai, dai rotocalchi di La 7 a Tv 2000. Un cagnolino prodigio con milioni di visualizzazioni.
A dare la notizia è stata la blogger Emilia Clementi socia onoraria dell’Anta onlus Regione Sicilia. Originaria di Camastra in provincia di Agrigento, ma da anni vive a Roma svolgendo la professione di estetista rivolta, oltre che a persone comuni anche per grandi vip.
La padrona materna che aveva adottato Toby quando era un cucciolo. Il ricordo di Cinzia Calabrese di Anta onlus Regione Sicilia: “Era definito da tutti il re del web, per la sua disinvoltura davanti alle telecamere e l’atteggiamento regale come un vero imperatore”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA