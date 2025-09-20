Echi dell’Anima a Taormina: la musica diventa messaggio di pace tra arte e sinfonie

spettacoli

Domenica il Teatro Antico di Taormina sarà il palcoscenico di Echi dell’Anima – Sinfonie dal Teatro Antico, un evento unico che celebra la musica come linguaggio universale di pace. Sulle antiche pietre affacciate sul mare, l’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Giuseppe Crapisi, si esibirà insieme al Sikelia Piano Duo, formato da Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, e al violinista Riccardo Obiso. Un programma raffinato che intreccia capolavori di Schubert, Čajkovskij, Poulenc e Saint-Saëns, trasformando la musica in un ponte di fratellanza.

Arte visiva in dialogo con la musica