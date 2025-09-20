spettacoli
Echi dell’Anima a Taormina: la musica diventa messaggio di pace tra arte e sinfonie
L’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Giuseppe Crapisi, si esibirà insieme al Sikelia Piano Duo, formato da Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, e al violinista Riccardo Obiso
Domenica il Teatro Antico di Taormina sarà il palcoscenico di Echi dell’Anima – Sinfonie dal Teatro Antico, un evento unico che celebra la musica come linguaggio universale di pace. Sulle antiche pietre affacciate sul mare, l’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Giuseppe Crapisi, si esibirà insieme al Sikelia Piano Duo, formato da Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza, e al violinista Riccardo Obiso. Un programma raffinato che intreccia capolavori di Schubert, Čajkovskij, Poulenc e Saint-Saëns, trasformando la musica in un ponte di fratellanza.
Arte visiva in dialogo con la musica
L'evento si arricchisce delle visioni pittoriche di Giuseppe Patanè: all'ingresso, la suggestiva opera Athanor accoglierà gli spettatori in un viaggio di trasformazione spirituale, mentre sul palcoscenico Presagi offrirà un'interpretazione contemporanea e intensa dell'Apocalisse, con l'aggiunta simbolica di un "quinto cavaliere", l'Intelligenza Artificiale, metafora delle sfide moderne.