Edoardo Bennato e la lingua del rock’n’roll in due concerti siciliani

L’intervista

Due date a fine agosto

La levatura di un repertorio si impone leggendone consistenza, adattabilità al presente, percezione del futuro.

L’opera di Edoardo Bennato nella stesura ha anticipato con lucida visione vari aspetti della contemporaneità in tempi non sospetti, i vari capitoli legati al manifesto della canzone d’autore italiana, i concerti essenza di un linguaggio rock’n’roll, due si svolgeranno in Sicilia, 27 agosto Palermo – Teatro di Verdura, 29 agosto Castellammare del Golfo(Tp) – Piazzale Porto Nuovo, ne abbiamo trattato nel corso della conversazione con l’artista partenopeo.

Il rock’n’roll è stato un toccasana per la tua vita

Il rock non è solo un genere musicale, per quanto mi riguarda un vero e proprio stile di vita, si nutre delle schizofrenie e paradossi del cosiddetto mondo occidentale.

In perenne direzione controvento

Ho tentato di andare avanti sempre in direzione ostinata e contraria

Osservando la tua opera, il passato più che mai è futuro

Non ho l’ambizione di predire il futuro, basterebbe un’attenta analisi per comprendere la rotta intrapresa, ieri come oggi i sistemi sono uguali, cambiano i contorni, l’attualità delle mie canzoni è tutta qua

Un tuo manifesto, “Le ragazze fanno grandi sogni”, un inno al coraggio di sognare da parte delle donne

Credo nel buon senso femminile, se dovesse arrivare qualcosa di buono per il nostro pianeta, sarà per merito dei loro sogni

Settembre 1992, la partecipazione a “Giù la Maschera”, il ricordo del Barbera di Palermo dopo le stragi di mafia di quell’anno

Io e il mio amico Massimo Tassi, che suonava con me, arrivammo con un aereo privato, uno stadio gremito di gente che urlava lo scempio mafioso, si era oltrepassato ogni limite………fu una grande emozione

La discografia di Edoardo Bennato, ha raggiunto cifre da record, con i concerti qualsiasi spazio riempito, periodicamente pensi a tutto questo

Non do importanza ai miei numeri, potevo scegliere la via dell’architettura e avere successo

L’opinione su l’era digitale

Un bagaglio importante il passato, sono attratto da presente e futuro, la tecnologia prosegue il suo cammino, dipende da come la si adopera e dalle regole del gioco

“Pronti a Salpare”, un mosaico dedicato ad un amico