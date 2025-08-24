Edoardo Bennato non sta bene: annullato il concerto di Viagrande

Indisposizione

L’artista è stato visitato dai sanitari dell’ospedale «San Vincenzo» di Taormina

Gli organizzatori annunciano l’annullamento, per motivi di salute, del concerto di Edoardo Bennato, previsto per questa sera in piazza San Mauro, a Viagrande, nel Catanese. L’artista è stato visitato dai sanitari dell’ospedale «San Vincenzo» di Taormina che gli hanno prescritto 10 giorni di riposo vocale. Oltre alla data di Viagrande, è stata annullata anche la tappa del 26 agosto a Borgia (Catanzaro).

