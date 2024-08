Edoardo Bennato torna in Sicilia con il Rock Summer Tour 2024

Spettacoli

Tre i concerti in programma

Una delle voci rock più inconfondibili del panorama musicale italiano, punto di riferimento dell’anticonformismo musicale e ideologico, un artista fuori dagli schemi con una spiccata personalità. Edoardo Bennato torna in Sicilia con il suo Rock Summer Tour : il 27 agosto sarà al teatro di Verdura di Palermo, il 29 al Piazzale Porto Nuovo di Castellammare del Golfo e il 31 agosto a Ciminna, all’interno della rassegna “Ciminna Borgo in Festival”.

«Sono molto contento di tornare in Sicilia con il mio nuovo tour, sono un portatore sano del rock che per me è un vero e proprio stile di vita. Le mie canzoni sono sempre state in linea con il mio modo di essere, di pensare, sono un artista che parla al suo pubblico in modo diretto, un anticonformista per indole e un musicista per passione».

In scaletta i brani epici tratti dai concept album “Burattino senza fili”, “Sono solo canzonette”, “Abbi dubbi”, “Le ragazze fanno grandi sogni”, fino all’ultimo “Non c’è” (otto brani inediti e quattordici di repertorio), uscito nel 2020.

«Sul palco – ribadisce l’artista napoletano – porto i temi che hanno da sempre caratterizzato le mie canzoni, rendendole profeticamente attuali: le contraddizioni della società, l’universo femminile, l’attenzione per il mondo in cui viviamo».