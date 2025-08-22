“Einaudi Experience” a palazzo Steri: un emozionante tributo a Ludovico Einaudi

spettacoli

Un nuovo appuntamento si prepara ad animare il calendario culturale dell’estate di “Palermo Classica”. Giovedì 28 agosto alle 21.15 allo Steri Concert Hall la straordinaria pianista Anastasya Kenner insieme ai Solisti de La Chapelle Sauvage e alla Palermo Classica String Orchestra, diretti da Karel De Wilde, interpreteranno i brani più celebri di Ludovico Einaudi, in un concerto avvolto da immagini suggestive proiettate su maxi schermo cinematografico.

“Einaudi Experience” diventa così un emozionante tributo all’universo musicale di Ludovico Einaudi, uno dei compositori contemporanei più amati e riconosciuti a livello internazionale. Il programma ripercorrerà le composizioni più celebri di Ludovico Einaudi, pianista e compositore tra i più eseguiti al mondo, le cui melodie, caratterizzate da un linguaggio immediato e da una forte componente emotiva, saranno riproposte in una nuova veste interpretativa che unisce solista e orchestra: il concerto prevede oltre 75 minuti di musica, con alcune delle pagine più rappresentative del percorso artistico di Einaudi, tra cui “Petricor”, “Divenire”, “Orbits”, “Walk”, “Nuvole Bianche”, “Due Tramonti”, “The Path of the Fossils”, “Andare”, “Una Mattina”, “Experience”, “Life”, “Nightbook”, “Nefeli”.