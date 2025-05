Elodie al Concertone, diritti sono di tutti o sono privilegi

agenzia

"Prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice

ROMA, 01 MAG – “Sono felicissima di essere qui, è la prima volta sul palco ma ne ho fatti tantissimi da spettatrice come voi. Mi è sempre piaciuto perché questa è la casa dei diritti. E questa festa ci ricorda sempre che i diritti sono di tutti o sono privilegi. Non dimentichiamolo mai. Buon Primo maggio”. È l’appello lanciato da Elodie durante la sua esibizione, per la quale si è avvalsa anche di basi registrate. L’artista ha pescato dal suo repertorio Black Nirvana, La Coda del Diavolo, Mi Ami Mi Odi Dimenticarsi alle 7.

