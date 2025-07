Enrico Brignano a Siracusa con “Bello di mamma!”: risate, emozioni e riflessioni nell’estate 2025

spettacoli

Il popolare attore torna in scena con un one man show

Dopo il successo de “I 7 Re di Roma” Enrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: “Bello di mamma!” (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025, dopo l’anteprima nazionale del 4 giugno all’Arena del Mare di Termoli.

Tra le date del tour, domenica 20 luglio lo spettacolo sarà in scena al Teatro Greco di Siracusa. Lo show fa parte della nuova programmazione di “Stelle al Teatro – Siracusa”, la rassegna organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Siracusa, il Botteghino e GG Entertainment.

Nel nuovo spettacolo, tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “bello di mamma”, rassicurante e amorevole – ci regalava… rintracciare la strada che conduce alla serenità, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno.