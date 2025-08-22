spettacoli
Enrico Brignano, l’attore che gioca (e ci fa sorridere) col lessico
Due date in Sicilia: a Taormina e Palermo
La parola al servizio dell’idea, della fantasia, a definire pensieri, tutto quello che veicola intorno a noi.
Enrico Brignano, attore che gioca il suo lessico su l’utilizzo della parola, ne ha tratto forza, virtuosismo, duttilità, uno spessore enciclopedico sul nostro tempo, un solista che sostituisce le corde o la tastiera di uno strumento grazie ad un vocabolo o un’espressione.
“Bello di mamma”, l’ultimo esercizio del teatrante romano, si sviluppa sulle tematiche contemporanee, la velocità del vivere, i rapporti umani e sociali pressoché esauriti, la superficialità nel dialogo, l’ostentazione del nulla. Lo spettacolo effettua due soste in Sicilia, venerdì 29 agosto Taormina – Teatro Antico, 30 agosto Palermo – Teatro di Verdura.