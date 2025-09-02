Enrico Castiglione debutta con Carmen alla New York City Opera

spettacoli

In scena dal 4 Settembre il nuovo llestimento festeggia il 150° anniversario dell’opera dalla prima rappresentazione

Dopo il grande successo della Traviata al Teatro Antico di Taormina, salutata lo scorso agosto da ben dieci minuti di applausi, Enrico Castiglione, regista e direttore artistico sempre più acclamato sulla scena internazionale, è subito volato a New York, dove già dalla scorsa settimana ha iniziato le prove della regia della Carmen con cui la New York City Opera, la più antica e prestigiosa istituzione operistica degli Stati Uniti, festeggerà dal 4 Settembre il 150° anniversario dalla prima rappresentazione del capolavoro operistico di Georges Bizet.

La nuova Carmen presentata dalla New York City Opera nel cuore della città vedrà protagonista un cast stellare interamente americano con il mezzosoprano Lisa Chavez nel ruolo da protagonista, il tenore Jeremy Brauner come Don José, il baritono Gustavo Feulien in Escamillo e Eva Dorofeeva in Micaela, sotto la direzione di Constantine Orbellian, la regia di Enrico Castiglione e le coreografie di Sarah Doudna. Il cast comprende anche Tair Tazhigulov in Zuniga, Kyaunnee Richardson come Frasquita, Kristee Haney in Mercédès, Henry Kim quale Dancario, John Burke come Remendado and Kathryn Olander come assistente del direttore.

“Carmen è la sintesi del miglior teatro musicale possibile, unisce dramma e divertimento, passione ed entusiasmo come nessun’altra opera – ha dichiarato Enrico Castiglione – rimasta attualissima come modello insuperato di femminilità esplosiva e dirompente, ma anche come esempio massimo di femminicidio, quando l’uomo nell’affermare la propria prepotenza toglie la vita alla donna che dice di amare ma di cui ha perso ogni controllo”. Enrico Castiglione torna così a mettere in scena il capolavoro di Bizet dopo averlo già rappresentato in numerosi grandi teatri internazionali, tra cui nel 2014 proprio in America nel celeberrimo Teatro Amazonas di Manaus, oltreché in Europa e in numerosi teatri della Cina, da Fuzhou alla Hong Kong Opera, realizzandone anche un film nel 2015 al Teatro Antico di Taormina.