Enrico Castiglione firma Manon Lescaute torna direttore artistico al Teatro Antico di Taormina

Spettacoli

Ritorna al Teatro Antico di Taormina la grande lirica internazionale

Enrico Castiglione, il grande regista e scenografo nato a Roma ma di origini siciliane, tra i più conosciuti ed acclamati della scena operistica internazionale, torna quest’estate a Taormina come direttore artistico del Taormina Opera Festival e come regista e scenografo del nuovo allestimento di Manon Lescaut, capolavoro di Giacomo Puccini mai rappresentato prima al Teatro Antico di Taormina, dopo esservi già stato per undici anni acclamato regista e scenografo di allestimenti operistici trasmessi in diretta dalla Rai e nei cinema in tutto il mondo, nonché il più longevo direttore artistico di Taormina Arte.

La Manon Lescaut, struggente ed appassionata opera in quattro atti di Giacomo Puccini, andrà in scena per la prima volta al Teatro Antico di Taormina Il 30 Luglio, alle ore 21, con un cast di star della lirica mondiale sotto la regia e con le scene di Enrico Castiglione, che ne firmerà anche la regia cinematografica in diretta, riportando la grande lirica al Teatro Antico di Taormina come non avveniva più dal 2017, suo ultimo anno di presenza.

A Taormina, nell’arco di un indimenticabIle decennio fin dal 2007, Enrico Castiglione ha firmato la regia e le scenografie di numerose opere liriche ogni anno tutte trasmesse dalla RAI e nei cinema in diretta via satellite (Medea 2007, Tosca 2008, Aida 2009, Turandot 2010, Nabucco 2011, Norma 2012, Cavalleria Rusticana 2013, Pagliacci 2014, Carmen, Il barbiere di Siviglia e Don Giovanni 2015, Madama Butterfly 2016, La Boheme 2017), stabilendo il record assoluto di ben 700 sale cinematografiche per La Boheme andata in scena nel 2017. Tra i tanti concerti e spettacoli rimasti negli annali della storia dello spettacolo dal vivo sotto la sua regia e direzione artistica per Taormina Arte, indimenticabili sono rimaste anche le serate di addio alle scene di Alessandra Ferri del 2007, il ciclo delle Nove Sinfonie di Beethoven dirette da Lorin Maazel nel 2008 (con la regia cinematografica dello stesso Enrico Castiglione), gli spettacoli di danza di Roberto Bolle, Julio Bocca ed Eleonora Abbagnato, le presenze di star come Montserrat Caballé, Liza Minnelli, Zubin Mehta, Renato Bruson, Daniela Dessi, Elena Maximova, Salvatore Licitra, Isabelle Kabatu, Marcello Giordani, Slomo Mintz, e tantissimi altri prestigiosi artisti e complessi.

Il nuovo allestimento della Manon Lescaut, che segna anche il primo omaggio italiano di Enrico Castiglione a Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, sarà prodotto dal Taormina Opera Festival insieme al Bellini Festival, e vedrà protagonisti numerose star internazionali della lirica mondiale tutte riunite insieme in un’unica occasione che già si annuncia come l’evento operistico dell’estate a Taormina, già definita da Lorin Maazel nel 2008 “la Salisburgo del Sud”, come Martina Serafin, Lucio Gallo, Alessandro Guerzoni, Angelo Nardinocchi. Info www.bellini-festival.org