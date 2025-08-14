Enrico Castiglione: “Violetta, quando la ricerca dell’amore incontra la morte”

l'appuntamento

La Traviata di Giuseppe Verdi in scena domenica 17 agosto nel Teatro Antico nell’ambito del Taormina Opera Festival

L’evento operistico di quest’estate a Taormina è senz’altro la nuova messa in scena dell’opera più rappresentata al mondo, La Traviata di Giuseppe Verdi, che andrà in scena la prossima domenica 17 Agosto nel meraviglioso scenario del Teatro Antico, in data unica, con un cast internazionale e notevole dispiegamento di forze, nell’ambito del Taormina Opera Festival realizzato anche quest’anno in collaborazione con il Comune di Taormina.

Si tratta di un vero e proprio evento operistico, che porta la firma di Enrico Castiglione, regista di prestigio internazionale, tornato ad essere protagonista della programmazione al Teatro Antico dallo scorso anno, grazie innanzitutto alla sua messa in scena della Manon Lescaut di Puccini trasmessa in Italia da Rai 5, segnando

Enrico Castiglione è al momento alle prese con le prove di Traviata. E approfittiamo di una pausa delle prove della Traviata per scambiare qualche parola col maestro nato a Roma ma da genitori siciliani.

“Subito dopo La Traviata a Taormina dice Castiglione – parto per New York dove il 4 Settembre debutterò alla New York City Opera proprio con Carmen, l’edizione con la quale festeggeremo negli Stati Uniti i 150 anni dal debutto del capolavoro di Georges Bizet. E’ un’opera che adoro, che ho messo in scena tante volte in tutto il mondo, dal Brasile alla Cina, con numerose edizioni anche e soprattutto in Europa, ma ogni volta che la metto in scena è come se fosse la prima volta”.

Durante gli undici anni a Taormina come direttore artistico di Taormina Arte e come regista degli allestimenti operistici dal 2007 al 2017, Castiglione non ha mai avuto la possibilità di mettere in scena questo capolavoro operistico verdiano. “ La Traviata – dice ancora il regista – sembra un’opera facile, ma non lo è assolutamente. Ha bisogno di voci eccezionali e di particolare credibilità e forza scenica. L’opera al Teatro Antico di Taormina necessita di giornate di prove, le luci vanno preparate nelle notti precedenti il debutto dello spettacolo, a meno che non si voglia offrire una rappresentazione approssimativa messa in scena dalla mattina alla sera. Dallo scorso anno, grazie al Comune di Taormina, è stato invece possibile avere il Teatro Antico a disposizione per più giornate e quindi è stato possibile svolgere le prove sul palcoscenico come ai tempi della mia direzione artistica di Taormina Arte, per cui quest’anno ho scelto La Traviata, che pur avendola diretta tante volte in giro per il mondo non avevo mai messo in scena proprio a Taormina”.

Castiglione a Taormina ha sempre portato titoli diversi. “La prima in assoluto Medea di Luigi Cherubini, con cui ho debuttato come regista al Teatro Antico nel 2007, fino alla Boheme del 2017, trasmessa in diretta in oltre 700 sale cinematografiche in tutto il mondo. La Traviata rappresenta l’apice del teatro musicale di tutti i tempi, la cui vicenda è l’eterna contrapposizione tra la passione e l’amore riassunta nella figura di Violetta, una cortigiana di lusso o, se vogliamo essere contemporanei, una escort dell’alta società, la quale resta prigioniera del suo modello di vita anche nel momento in cui cerca, quasi senza rendersene conto, l’amore, quello autentico e sincero, ma lo perde perché resta prigioniera della sua vita da prostituta d’alto bordo e poi lo ritrova solo in punto di morte, perché la vita non le permette di vivere appieno l’amore e di liberarsi dei suoi limiti condannandola beffardamente a morte. E’ una storia che facilmente viene definita tragica, ma che in realtà già dal romanzo di Alexandre Dumas, La Dame aux camélias da cui è tratta la storia, emerge in tutto il suo crudele destino, giocando sul dualismo contrapposto della seduzione effimera e dell’amore autentico, della vita giocosa e della morte inesorabile”.