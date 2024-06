Entusiasmo al Plebiscito per Gigi D’Alessio e i suoi ospiti

agenzia

Stasera il secondo degli otto show dell'artista partenopeo

NAPOLI, 08 GIU – Con il brano “Non mollare mai”, nella nuova versione contenuta nell’ultimo album “Fra”, si è aperto a piazza del Plebiscito il primo degli otto concerti di Gigi D’Alessio. Nei quattro settori dell’arena più di dodicimila i fans dell’artista partenopeo che hanno fatto registrare il primo di una lunga serie di sold out, con un totale di presenze che supera, per le otto date, quota centomila. Dopo il pezzo che ha dato il via allo show, con i primi ospiti della serata Clementino, Guè e Geolier, i duetti con Elodie, Umberto Tozzi, Annalisa, The Kolors e Lda. Ventotto canzoni e sei medley hanno caratterizzato la serata che, assieme a quella di oggi, andrà a comporre lo special televisivo in onda su Raiuno giovedì 13 giugno. Entusiasmo del pubblico per l’artista napoletano e tutte le guest che hanno preso parte allo spettacolo. Annalisa, con D’Alessio, ha proposto un originale mashup tra i brani dallo stesso titolo “Mon Amour” del repertorio dei due artisti. Questa sera a duettare sul palco con il cantante partenopeo saranno Alessandra Amoroso, Arisa, Boomdabash, Fiorella Mannoia. Torneranno ad esibirsi Francesco Cicchella e Clementino. La scaletta dello show racchiude oltre 30 anni di successi come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”. Ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, come il singolo che lo ho anticipato “Nu dispietto” con Elodie e il primo featuring inedito con Geolier, “Senza tuccà”.

