Eolie Music Fest 2024: un cartellone di attività tra arte, cultura e musica sull’iconico veliero

L'APPUNTAMENTO

Si inizia il 4 luglio a Capo d’Orlando Marina con un’anteprima speciale. Poi le tappe nell'arcipelago

E’ tutto pronto per le Eolie Music Fest 2024, un festival che rappresenta un unicum nel panorama delle rassegne estive, unendo arte e cultura alla musica in un cartellone di proposte ricco e armonico. Da giovedi 4 luglio a domenica 7 luglio il “sipario” si alzerà su un cartellone di attività che si sviluppa attraverso tante proposte ricche di valore e di qualità.

Si inizia il 4 luglio a Capo d’Orlando Marina con un’anteprima speciale a ingresso gratuito. Spazio alla musica di Lollino, Krakatoa e dj Pisti. «Le Eolie non possono fare conto di esistere senza un “giocattolo” accanto come la Sicilia – dice Roberto Ongaro, direttore e fondatore di 2 Changing Art (galleria d’arte che produce Emf) – sono un arcipelago meraviglioso, con accanto una madre che si chiama Sicilia. Non è assolutamente un oggetto così estraneo che non abbia un ruolo. Capo D’Orlando è una proiezione della Sicilia verso le Eolie. Crea un legame molto importante. Un punto molto importante è anche Milazzo. Capo D’Orlando lo trovo meraviglioso come punto di proiezione verso le Eolie. Così mi è sembrato imprescindibile non coinvolgerlo nell’Eolie Music Fest 2024».

I concerti di Eolie Music Fest avranno inizio il 5 luglio a Salina, per poi spostarsi sabato 6 luglio a Lipari e domenica 7 luglio a Panarea. A calcare il ponte del veliero Sigismondo, l’iconica imbarcazione su cui si svolgeranno i live set ci saranno Diodato, Elisa, Subsonica (con uno speciale live acustico), Willie Peyote, Elend Oye, Ensi e Nerone, Serena Brancale, Marlene Kuntz, Dj Ralf, Silent Bob e Sick Budd, i dj Boss Doms, Lollino e Hannes Bieger.

«Eolie Music Fest – continua Ongaro -è un qualcosa di unico nel panorama dei grandi eventi nazionali. Non ci sono festival dove te la fai, te la canti e te la vivi sull’acqua. Ci sono quelli in cui suoni sull’acqua ma ne fruisci da terra. Una operazione acqua su acqua è sicuramente una cosa unica. L’idea nasce da Samuel, frontman dei Subsonica. Durante il periodo del Covid ha pensato alle Eolie Music Fest. Suonare, a distanza, ma tutti insieme. Da quest’anno ho acquistato il festival, introducendo tante novità».