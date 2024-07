Epifanio Comis apre la rassegna di interviste al Conservatorio di Catania

Spettacoli

Guarda il primo video incontro. Un ciclo di puntate con musicisti di fama internazionale

Inizia con questo video la rassegna “Incontro con i personaggi”, una serie di interviste a musicisti, ospiti del Conservatorio etneo. A inaugurare il ciclo Epifanio Comis, Direttore del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania.

Condotto da Damiano Nicotra, l’incontro con il grande didatta, pianista e direttore d’orchestra di fama internazionale è avvenuto alla vigilia della partenza dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio etneo per Lubiana, sede di uno dei più importanti festival storici mitteleuropei.

“È un grande onore – ha spiegato Comis – figurare in un prestigioso cartellone, in cui spiccano i nomi di Pappano e Chailly, Dutoit e Mehta, alla guida delle più grandi orchestre del mondo: quest’anno quelle del Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica della Scala, la London Symphony.”

Un’attività internazionale e intensa per l’orchestra del Conservatorio di Catania

L’attività dell’Orchestra del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania è a dir poco frenetica: appena un paio di mesi fa un concerto nel cartellone sinfonico del Teatro Massimo Bellini, prima di Natale un’altra tournée a Bucarest, per la XXVII edizione del gala “Christmas for all”, sotto l’alto patronato del Ministero della Cultura rumeno.

“Grazie al contributo della Regione Siciliana – illustra Carmelo Galati, presidente del Conservatorio – lavoriamo a una progettualità volta all’internazionalizzazione delle attività didattiche. L’Orchestra rappresenta l’eccellenza della nostra produzione, ma non dimentichiamo i grandi artisti che ospitiamo per seminari e masterclass, con cui viene arricchita la nostra già ampia e variegata offerta formativa”.

Recente è il successo della “Busoni Experience”, realizzata in occasione del centenario della morte del compositore Ferruccio Busoni, articolata in un convegno di studi, con la partecipazione di studiosi provenienti da tutto il mondo, e un ciclo di recital pianistici, in cui si sono esibiti gli studenti ma anche alcuni ex allievi, vincitori del Concorso pianistico di Bolzano: una peculiarità che vanta solo il Conservatorio di Catania, dove negli ultimi si sono laureati ben quattro Premi “Busoni”, Alberto Ferro, Alessandro Mazzamuto, Giovanni Bertolazzi, Nicolò Cafaro. Il Conservatorio “Vincenzo Bellini” si conferma così un incubatore di eccellenze musicali, come attestano gli studenti provenienti dall’estero: “un flusso di giovani che vengono a studiare a Catania – conferma Comis – così come molti nostri studenti vincono importanti posizioni in molti Paesi stranieri.”