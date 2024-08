Ermal Meta, il “Buona Fortuna Tour” e i due concerti siciliani

spettacolo

E l'artista lancia anche l'iniziativa "Palco aperto"

Doppia tappa in Sicilia per il tour “Buona Fortuna”, di Ermal Meta, prodotto da “Friends & Partners”, in programma sabato 24 agosto all’anfiteatro “Falcone Borsellino” di Zafferana e l’indomani, domenica 25, al Teatro di verdura di Palermo, nell’ambito – rispettivamente – della rassegna “Sotto il Vulcano Fest 2024”, organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, e inserita nel cartellone di “Etna in scena”, kermesse promossa dall’amministrazione comunale della località etnea, e del “Dream Pop Fest Palermo”, anche questo organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con il Comune capoluogo e Gomad Concerti.

Il nuovo disco, dal titolo “Buona Fortuna”, pubblicato il 3 maggio scorso, è il “cuore pulsante” del concerto che sarà aperto da un artista emergente, selezionato attraverso l’iniziativa “Palco aperto”. Il nuovo spettacolo segna il ritorno alla dimensione live in un anno per molto importante per l’artista di origini albanesi.

«Ognuno ha la sua fortuna – ha dichiarato Ermal Meta – la rincorre instancabilmente. La vera fortuna, però, ti raggiunge quando meno te lo aspetti cambiandoti occhi e cuore. “Buona Fortuna” è una fotografia di quanto a volte ci affanniamo per afferrare il nostro destino non rendendoci conto che il più delle volte lo abbiamo già dentro. Quando mia figlia (nata lo scorso 19 giugno, n.d.c.) sarà abbastanza grande da poter capire la musica, se vorrà sapere come vedevo il mondo aspettandola, potrà ascoltare queste canzoni e conoscermi un po’ di più. Questo è un disco di memorie che cambieranno rimanendo scolpite dentro di me».

Per questo nuovo tour, Ermal Meta ha fortemente voluto l’iniziativa “Palco aperto” che darà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti, selezionati tra le molte candidature arrivate on line aperte ai residenti nella regione di appartenenza del concerto, di avere uno spazio e aprire le date del suo tour. L’impulso che ha dato vita all’iniziativa nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo.