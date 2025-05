Esc 2025, ascolti record per la 69esima edizione

agenzia

Di Liberatore, Motto United By Music rappresentazione perfetta

ROMA, 18 MAG – Da quando i Maneskin hanno trionfato sul palco di Rotterdam con “Zitti e buoni”, nel 2021, l’Eurovision Song Contest macina record in termini di ascolti. La serata finale della kermesse – andata in onda su Rai 1 dalle 21.00 con il commento di Gabriele Corsi e BigMama in diretta da Basilea – ha fatto registrare il 34,2% di share, con 4 milioni 836mila telespettatori. Ad incollare il pubblico davanti allo schermo è stata l’esibizione di Lucio Corsi – che ha fatto incetta di punti (159) con le giurie nazionali ed è stato apprezzato anche al televoto (97 punti) arrivando quinto – e la proclamazione del vincitore. Durante la performance del cantautore toscano, che ha stregato l’Europa con il suo stile unico e l’assolo di armonica (ottavo piazzamento consecutivo per l’Italia in top 10), il picco è stato di 6 milioni 235mila spettatori. Quando JJ, in gara per l’Austria con “Wasted Love” è stato proclamato stato vincitore, si è arrivati a toccare il 54,1%. L’Italia è, tra l’altro, il primo Paese in classifica tra i Big Five. ”È un grandissimo risultato sia nella componente dell’intrattenimento, che del messaggio. Eurovision Song Contest resta una grande occasione di unione e conoscenza di espressioni artistiche differenti. Il motto “United By Music” è la rappresentazione perfetta di una manifestazione che promuove amicizia e inclusività con uno spirito contemporaneo e aggregante- ha commentato il direttore Intrattenimento Prime Time William Di Liberatore -. La musica, in tutte le sue espressioni, ha un ruolo edificante nella società e gli ascolti testimoniano quanto sia importante. Ringrazio Lucio Corsi per averci rappresentato sul palco del St.Jakobshalle di Basilea con la sua arguzia artistica e Gabriele Corsi e BigMama per averci fatto vivere lo show con una narrazione brillante e ironica”. Ottimi ascolti sui giovani, con lo share che sale al 40,1% sui 4-14enni e arriva al 54,6% sul target 15-24enni aumentando di oltre10 punti percentuali verso la finale dello scorso anno. Ottimi anche i dati della presentazione (20.37-20.56) con 4milioni 145mila telespettatori e il 25,5% di share. Sono stati 21 milioni 744mila i telespettatori che si sono sintonizzati, per almeno un minuto, sulle TV tradizionali per seguire l’Eurovision Song Contest 2025 sui canali Rai nelle serate del 13, 15 e 17 maggio.

