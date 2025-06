Esce l’EP “Refresh” di Dario Corso, un viaggio tra emozioni e rinascita

musica & dintorni

Composto da quattro brani inediti è un percorso intimo e profondo, frutto di un anno di lavoro introspettivo e artistico

È disponibile in digitale “Refresh”, il nuovo EP del cantautore siciliano Dario Corso, distribuito da Matchfy. Composto da quattro brani inediti – Refresh, Estate, Regina dei Mari e Situazioni – l’EP è un percorso intimo e profondo, frutto di un anno di lavoro introspettivo e artistico.

Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra crollare, periodi in cui le certezze vacillano e la fatica pesa più del solito. Dopo ogni tempesta, però, prima o poi, arriva il momento di ricostruire.

Da dove cominciare? Dal coraggio di guardarsi allo specchio e riconoscere le proprie ferite senza vergogna. Pian piano le energie tornano a fluire, la mente si alleggerisce e si riscopre la bellezza di sorridere senza un motivo preciso. Ci si rialza più forti e ‘vivi’.

Così è nato “Refresh”, un EP che segna una nuova era nella vita personale e artistica di Dario Corso.

Refresh, la ripartenza: il brano che dà il titolo all’EP

L’artista è ripartito da se stesso, trasformando le difficoltà in terreno fertile e utile alla rinascita.

“Refresh – dice Dario – è una vera e propria ripartenza. Negli ultimi anni ho dovuto fronteggiare molti eventi negativi. Un giorno ho capito che non potevo stare a guardare mentre tutto sembrava finire. Ho compreso che dovevo essere io a darmi la ‘scossa’ giusta. Sono ripartito dalla mia voglia di vivere, dal desiderio che avverto di vivere gli altri, perché quelli che sbrigativamente chiamiamo gli ‘altri’, con le loro storie ed esperienze, ci insegnano sempre qualcosa, anche quando non hanno la pretesa di farlo. Refresh vuole essere una sorta di reset, come a dire: ‘Ok, sinora è andata male, ma adesso ricominciamo, più consapevoli e più carichi di prima’”.

Estate: la stagione che profuma di sale e spensieratezza

Un’energia piacevole che accarezza la pelle insieme ai raggi del sole, che ci aiuta ad andare incontro al futuro con occhi luminosi e pieni di speranza.

“Estate – spiega l’artista – è una canzone molto semplice, limpida, che in un certo senso esorcizza i sentimenti evocati da Refresh. Dopo aver parlato molto di me, questo brano cancella tutto con un colpo di spugna, perché l’estate è la stagione libera per eccellenza, da qualsiasi pregiudizio o sentimento negativo. Vai in vacanza, vuoi solo divertirti. Tutto sembra più bello e positivo.

Ho voluto trasmettere allegria e brio, leggerezza e vivacità”.

Regina dei Mari: un inno all’amore

Ci sono amori che il tempo porta via, ma il cuore continua a custodire con dolcezza e un pizzico di nostalgia. Sono parte di noi, perché ciò che è stato autentico resta.

“Regina dei Mari – precisa Dario – è una lettera d’amore al presente, non più al passato. Un inno dedicato ad una storia d’amore finita, che non potrà mai più ricominciare, ma che mi è rimasta dentro. Un omaggio all’amore vero, totale, all’amore da persona a persona, indipendentemente dal genere”.

Situazioni: come esplorare in musica la complessità delle relazioni umane

A volte la tentazione di scappare dalle situazioni difficili è forte, come se voltare le spalle alla complessità della vita potesse renderla più semplice. Tuttavia, solo attraversando ciò che ci preoccupa o spaventa possiamo ritrovare la luce.

“Situazioni – conclude l’artista – è un brano molto intimo che ho scritto riflettendo sul mio vissuto e non soltanto. Ho pensato a quanti stanno male per qualche motivo, non importa quale. Ognuno di noi vorrebbe dire e raccontare di sé solo vicende liete. Quasi sempre è impossibile, perché gli eventi ci schiacciano come se fossero un Tir. Vorremmo fuggire via da tutto, ma non possiamo farlo davvero. Dobbiamo affrontare quanto accade, nel miglior modo possibile, perché la vita è un viaggio straordinario, ogni istante un piccolo e irripetibile miracolo. Cosa mi aspetto adesso dalla vita? Continuare a fare musica ed essere felice”.

L’arrangiamento dell’EP “Refresh” è di Dario Corso, mix and mastering di Daniele Volante.

Un artista segnato dalla vita e rinato con la musica

Dario Corso, originario di Misilmeri (Palermo), è un cantautore indipendente nato nel 1987. Sin da bambino ha coltivato la passione per la musica, dedicandosi allo studio della chitarra classica e approfondendo diverse influenze musicali. La sua vita, però, è stata profondamente segnata da sfide personali che hanno cambiato il suo modo di vedere il mondo e ispirato il suo percorso artistico.

A soli 31 anni, Dario ha subito il primo di sei infarti, un’esperienza che ha trasformato radicalmente la sua prospettiva esistenziale. Dopo lunghi periodi di ricovero ospedaliero e numerosi interventi chirurgici, ha trovato nella musica la forza per rinascere e condividere messaggi di speranza e positività.

Uno stile musicale eclettico

La musica di Dario è una fusione di pop, rock ed etnico, influenzata da artisti come Fabrizio De André, Paco de Lucía, i Queen, i Beatles, Ligabue, Vasco Rossi, Pau Donés, Pino Daniele e Jovanotti. I suoi testi esplorano temi universali come l’amore, la vita, la giustizia sociale, le dinamiche familiari e le conseguenze delle guerre, offrendo un viaggio emotivo e riflessivo per chi ascolta.

Nel 2023 ha pubblicato il suo primo singolo, “Per Dire”, tratto dall’album “Dario Corso Venti Ventitre”, che ha segnato l’inizio di un progetto artistico ambizioso, orientato a trasmettere valori positivi.

Disponibilità digitale

L’EP “Refresh” è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download, tra cui Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music e Deezer.