“Etna in Scena”, a Zafferana la serata dedicate alle risate e al “pettegolezzo”

Al Falcone e Borsellino stasera “Non tutte le corna vengono per nuocere”

A “Etna in scena” un altro appuntamento con tante risate e divertimento assicurato. Stasera 29 luglio alle 21 al Teatro Falcone e Borsellino la giovane compagnia “A.C. Officine Teatrali” di Zafferana Etnea presenterà “Non tutte le corna vengono per nuocere”, una commedia brillante di Eva De Rosa e Massimo Canzano adattata dal napoletano al siciliano, per la regia di Pino Mangiarratti. Un argomento che è sempre motivo di pettegolezzi, di critiche, di insinuazioni da parte di un contesto che come si dice in siciliano “C’abbagna u pani” e dove ogni presunto sospetto è motivo per parlare male o condannare i malcapitati.

E’ il caso di Claudia (Marcella Patanè) e Peppe( Pietro Barbagallo) che per fronteggiare le difficoltà economiche mettono su nel soggiorno di casa una vendita di articoli funebri e di cosmetici di una nota azienda e la loro vita procede in armonìa fino a quando la pace viene interrotta dalle insinuazioni di Lucia la domestica “bizzocca” (Anna Maria Puglisi) che ha la lingua biforcuta e con la complicità del vicino di casa Antonio ( Gaetano Patanè) insinuerà il sospetto della loro reciproca infedeltà così Peppe e Claudia tra equivoci, colpi di scena e situazioni a volte grottesche giungeranno all’ipotesi del divorzio.

«Abbiamo voluto puntare i riflettori – ha spiegato il regista Mangiarratti che vedremo anche come interprete nel ruolo di Pier Paolo Provolone – sul contesto spietato che invece di chiarire la faccenda , mettere la pace , si diverte a ingarbugliare la matassa e saranno personaggi ben caratterizzati (ciascuno ancorato nel proprio interesse e tornaconto personale), amanti dei pettegolezzi e soprattutto che godono nel calunniare gli altri. Ma gli autori invitano alla riflessione sulla futilità dei pettegolezzi, la viltà degli amici interessati e sull’importanza dei sentimenti veri , profondi e delle emozioni che riusciranno a vanificare questo mix esplosivo …».