Etna in Scena attende “Freddie – The Show Must Go On″: intervista a Luca Villaggio

S’intitola “Freddie – The Show Must Go On″. È il titolo del fiammante “metaspettacolo”, che, sabato 30 settembre, alle ore 21, sarà accolto dall’Anfiteatro “Falcone e Borsellino”, nell’ambito della kermesse “Etna in Scena”. Dopo un numero incalcolabile di concerti (tutti sold-out), in Italia e all’estero, sotto i riflettori, da indiscussi protagonisti: Vincenzo Privitera, Melissa Bertolo, Roberta Calì, Manuela Trecarichi (ballerini); Ugo Isaia, Ilenia Pernice (latin dancers); Carla Basile (soprano); Peppe Viola (chitarra); Audiolight Entertaniment (audio&luci); Roberto Puccia (video e audio maker); Fabio Tosto (stage assistant); Luigi Scuderi (sound engineer), non ultimo Luca Villaggio (intensa voce della formazione), che abbiamo intervistato.

–Quali sono le peculiarità di questo spettacolo nella nuova e ancora più ricca “formulazione”?

«”Freddie – The Show Must Go On” è molto più di un semplice tributo: è un’esperienza immersiva che celebra la vita e l’arte di Freddie Mercury. Con nuove coreografie, costumi spettacolari e effetti speciali sorprendenti, lo spettacolo offre una rappresentazione realistica e coinvolgente del carisma e dell’energia di Freddie sul palco. La nostra missione è far rivivere l’emozione dei concerti dei Queen, trasportando il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile».

-Come è cambiato nel tempo il tuo “rapporto” con Freddie?

«Il mio legame con Freddie è in continua evoluzione. All’inizio, era un’ammirazione per la sua voce e la sua presenza scenica. Con il tempo, interpretando le sue canzoni e studiando la sua storia, ho sviluppato una connessione più profonda, comprendendo le sue vulnerabilità e la sua straordinaria forza d’animo. Ogni performance è un’opportunità per onorare la sua eredità e condividere la sua passione con il pubblico».

-Vogliamo ricordare come nasce la tua passione per la musica e per il personaggio intramontabile di Mercury?

«La mia passione per la musica è nata fin da piccolo, ma è stato ascoltando i Queen che ho capito cosa significasse davvero esprimere emozioni attraverso il canto. Freddie Mercury mi ha insegnato che la musica può essere potente, teatrale e profondamente personale. La sua capacità di connettersi con il pubblico mi ha ispirato a intraprendere questo percorso artistico».

-Torniamo al vostro “Freddie – The Show Must Go On″, potresti, farcelo attraversare? Immaginare fino a desiderare di vederlo?

«Immagina di entrare in un teatro e di essere subito avvolto dalle note di “Bohemian Rhapsody”, con luci che danzano e un cast di talentuosi musicisti e ballerini che danno vita alla magia dei Queen. Immagina un frontman che incarna lo spirito di Freddie con autenticità e passione, mentre il resto del cast, composto da musicisti esperti e ballerini energici, crea un’atmosfera elettrizzante. Ogni canzone è una celebrazione, ogni momento è pensato per far rivivere l’emozione di un concerto dei Queen».

-Rimarchiamo, soprattutto per quanti lo hanno già visto, le novità di questo attesissimo “metaspettacolo”?

«La nuova edizione dello spettacolo presenta coreografie completamente rinnovate, costumi ancora più fedeli all’epoca e effetti speciali che amplificano l’esperienza visiva. Abbiamo lavorato per rendere ogni dettaglio il più autentico possibile, offrendo al pubblico un’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile».

