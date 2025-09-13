Eurovision 2026 e la presenza di Israele: quattro nazioni pronte a boicottare il contest

il caso

Le violenze a Gaza stanno creando polemiche

Quattro Paesi – Slovenia, Islanda, Irlanda e Olanda – hanno già annunciato il loro boicottaggio o minacciato di non partecipare alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest se Israele prenderà parte alla competizione, in segno di protesta contro la situazione a Gaza. L’elenco delle nazioni contrarie potrebbe però allungarsi ulteriormente.

La posizione della Spagna e la risposta del direttore Eurovision

A maggio, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aveva dichiarato che Israele “andrebbe escluso” dalla competizione in futuro.

Dal canto suo, il direttore di Eurovision, Martin Green, ha commentato: «Comprendiamo le preoccupazioni e le opinioni riguardo al conflitto in Medio Oriente. Le emittenti hanno tempo fino a metà dicembre per confermare la loro partecipazione all’edizione di Vienna. Spetta a ciascun membro decidere se partecipare o meno al concorso, e rispetteremo tutte le decisioni».

Ultime minacce di ritiro e precedenti esclusioni

L’emittente olandese Avrotros è la più recente a minacciare il ritiro dalla competizione prevista in Austria, vincitrice dell’edizione di quest’anno. Giovedì scorso, anche l’Irlanda, sette volte vincitrice dell’Eurovision, ha annunciato di non voler gareggiare accanto a Israele. Slovenia, Islanda e Irlanda hanno confermato la loro assenza, mentre la Spagna sta ancora valutando la situazione.