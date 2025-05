Eurovision, la tv spagnola contesta il televoto: come ha fatto Israele ad arrivare al secondo posto?

il caso

Non si placano le polemiche sul Festival Eurovision: la radiotelevisione pubblica spagnola Rtve chiederà formalmente all’Unione Europea di Radiodiffusione (Uer) di aprire un dibattito sull’adeguatezza del sistema di televoto e una verifica del voto dell’audience, sollevando dubbi sul suo condizionamento per i conflitti bellici in corso.

L’iniziativa, annunciata da Rtve in un messaggio su X, dopo che la rappresentante della Spagna, Melody, si è classificata penultima e Israele ha vinto il televoto nonostante abbia ottenuto un punteggio modesto – solo 60 punti – da parte della giuria di esperti del concorso.

Rtve ritiene che l’esito del televoto sia stato condizionato dagli attuali scenari di guerra, compromettendo la natura culturale del concorso. E ha evidenziato come nelle semifinali, i paesi coinvolti in conflitto, Israele e Ucraina, abbiano entrambi vinto il voto del pubblico.