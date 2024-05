agenzia

ROMA, 11 MAG – Con un sentito “grazieeee” urlato a gran voce, Angelina Mango ha concluso la sua esibizione, con La noia, nella finale dell’Eurovision Song Contest. Applausi per lei alla Malmo Arena, in Svezia, dove si svolge la manifestazione. Show spettacolare per la giovane vincitrice dell’ultimo festival di Sanremo e la speranza di concludere la serata in bellezza.

