Eurovision Song Contest, l’olandese Joost Klein squalificato e sotto inchiesta della Polizia svedese

Il caso

Secondo indiscrezioni avrebbe avuto, per ragioni politiche, un duro alterco con la concorrente israeliana

L’artista olandese Joost Klein è stato escluso dalla finale di stasera dell’Eurovision Song Contest. Lo ha annunciato l’European Broadcasting Union che organizza l’evento: «La polizia svedese ha indagato su una denuncia presentata da un membro femminile del team di produzione dopo un incidente avvenuto in seguito alla sua esibizione nella semifinale di giovedì sera. Mentre il processo legale fa il suo corso, non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso» riporta la nota pubblicata dall’Ebu.

Gli organizzatori ci tengono inoltre a sottolineare che quanto avvenuto non coinvolge altri artisti, dopo i rumors su un presunto diverbio con la cantante israeliana: «Vorremmo chiarire che, contrariamente a quanto riportato dai media e alle speculazioni sui social network, questo incidente non ha coinvolto nessun altro artista o membro della delegazione».