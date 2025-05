Ex soprintendente Pereira condannato 1 anno 10 mesi

agenzia

Per due fatti di peculato. Assolto invece da malversazione fondi

FIRENZE, 29 MAG – L’ex sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira è stato condannato in un processo in rito abbreviato a 1 anno e 10 mesi per due episodi di peculato, per aver sostenuto spese a carico della Fondazione dell’ente senza che fossero previste dal contratto. E’ invece stato assolto dall’accusa di malversazione, reato ipotizzato dalla procura per aver usato in modo improprio 35 milioni messi a disposizione dal Fondo governativo per la ripatrimonializzazione degli enti lirici: con quei fondi, per il pm l’ex sovrintendente avrebbe pagato stipendi e imposte anziché destinarli a rafforzare il patrimonio dell’ente.

