Fabri Fibra live a Catania con il “Festival Tour 2025”

Il concerto

Resa nota la data

A distanza di un anno dal suo ultimo singolo “In Italia 2024” e più di due anni dall’ultimo live, Fabri Fibra torna con un grande annuncio: il ritorno sul palco con il “Festival Tour 2025”, una serie di date che lo porteranno sul palco per tutta l’estate dei principali festival italiani. Il calendario toccherà anche la Sicilia con la tappa in programma il 21 agosto a Catania quando l’artista salirà sul palco della Villa Bellini ospite della nuova edizione 2025 di Sotto il Vulcano, la rassegna organizzata da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Ad aprire e chiudere il tour saranno due appuntamenti unici: il 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano.

