Fabrizio Moro e “Una vita intera” in due concerti siciliani

il tour

Le tappe del 28 e del 29 agosto

Fabrizio Moro sarà in Sicilia mercoledì 28 e giovedì 29, nell’ambito del suo tour “Una vita intera”, prodotto da “Friends & Partners”.

I due concerti sono organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita; il primo, in programma alla Villa Bellini di Catania, è compreso nella rassegna “Sotto il Vulcano Fest” ed inserito nel “Catania Summer Fest” allestito dal Comune; il secondo è uno degli appuntamenti di spicco del “Dream Pop Fest Palermo” e, in questo caso, assieme a Puntoeacapo organizzano Gomad Concerti ed il Comune.

Sul palco, a fianco di Moro, la band storica composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e dal maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Brano-pilota è “Maledetta estate”, diffuso in rotazione radiofonica dal 10 maggio scorso. “Fa riferimento – racconta l’artista romano – ad un amore liceale nato in estate, il ricordo di questa ragazza mi ha accompagnato fino a poco tempo fa. L’estate passa in un attimo, i ricordi no. L’ho scritta nel monolocale in cui vivevo quando avevo 20 anni, dove mi sono trasferito momentaneamente per via di una ristrutturazione.