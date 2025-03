Fabrizio Zampetti, agente immobiliare dei vip, sbarca in tv con “Casa contro casa”

nuova produzione

Su Tv8 dal 24 marzo dal lunedì al venerdì. «Ho iniziato vendendo un box, adesso la casa a De Martino»

“Casa contro Casa”, una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in cui il mercato immobiliare è al centro della narrazione, sbarca su TV8, in prima tv assoluta, da domani, 24 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 19.10.

Alla conduzione Fabrizio Zampetti, figura di riferimento nel panorama del real estate di lusso, romano trapiantato a Milano. Sarà lui, che ama vestire come un dandy anni 30, a ricevere la richiesta di un cliente in cerca della casa perfetta, in una specifica zona d’Italia. Perché come ama ricordare lo stesso Zampetti “la felicità non ha prezzo, ma ha un budget”. Zampetti è diventato molto noto per aver venduto a Milano un bilocale di 70 metri quadri a un milione e 630mila euro. «Ho iniziato vendendo un box, adesso la casa a De Martino», ha raccontato in una intervista al Corriere della sera. La sua vita è diventata un docufilm, “Nulla accade per caso”, firmato da Davide Amante.