Fascicolo pm Firenze su palazzo ‘cubo nero’ in centro

agenzia

Nessun indagato per ora, inchiesta avviata su base conoscitiva

FIRENZE, 27 AGO – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo esplorativo sul “cubo” bianco e nero che svetta dal palazzo ultramoderno costruito al posto dell’ex Teatro Comunale in pieno centro di Firenze, dentro l’area Unesco. Il procuratore Filippo Spiezia ha aperto l’inchiesta senza indagati per accertare se sussistano reati. Secondo quanto emerge gli investigatori di polizia giudiziaria stanno raccogliendo elementi informativi più puntuali rispetto a quanto emerso finora nel dibattito cittadino per verificare eventuali violazioni alle norme edilizie e urbanistiche o altro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA