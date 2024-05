Favino, tra i giurati idee diverse ma grande rispetto

agenzia

Greta Gerwig: "Giorni di arricchimento reciproco"

CANNES, 25 MAG – Il rituale delle conferenze stampa delle giurie che concludono un festival non riserva ormai sorprese, soprattutto se la consegna del silenzio fa rispondere i giurati più o meno come i giocatori di calcio: dichiarazioni di principio e nulla di personale. Merito del gigante Omar Sy (faceva sembrare piccolo anche Pierfrancesco Favino) aver portato un po’ di brio con una conclusione a sorpresa: al grido ”è dal primo giorno che lo voglio fare” ha obbligato i suoi colleghi a girarsi spalle alla stampa, sedersi davanti al poster ufficiale del festival e guardare una palma sospesa nel cielo come i protagonisti di Rapsodia d’agosto, il film di Akira Kurosawa scelto per ispirare la magia dell’arte nel festival di quest’anno. Per il resto la parola d’ordine dell’edizione è stata rispetto: ”è apparso chiaro – come ha detto Favino – che non sempre avevamo le stesse idee, ma è stato bello ascoltarci fino, magari, a cambiare idea rispetto alla prima impressione”. La presidente Greta Gerwig è apparsa come una lady di ferro dai modi gentili, al punto che, dopo aver confermato che per tutti loro erano stati ”giorni meravigliosi di scoperta e di arricchimento reciproco”, ha garbatamente costretto gli altri ad annuire con la testa come bravi scolaretti. In sintesi si evince che tutti i premi hanno visto opinioni diverse, ricondotte a una equilibrata tastiera di premi una volta sistemati i nodi complessi: l’obbligo morale generato dall’iraniano Rasoulof (palma speciale), l’innamoramento collettivo per l’Indiano All we imagine as light (gran premio della Giuria) e infine una Palma d’oro volutamente spiazzante (Anora). Il resto è sembrato discendere da questi punti fermi con complice diplomazia fra tutti. Si torna a casa però con una buona notizia: il maestro giapponese Koree eda ha confessato che ”dopo questi 11 giorni passati a vedere bellissimi film altrui, ho deciso di girarne uno nuovo anche io. Ci ritroveremo!”.

