Federalberghi Palermo: tutto esaurito per il concerto di Radio Italia. Da Annalisa ai Negramaro ecco il cast

l'evento musicale

Il presidente Di Stefano: «Evento di grande richiamo turistico>

«Da settimane, le strutture alberghiere della città registrano prenotazioni di turisti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane per assistere al concerto di Radio Italia». Lo dice Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo che oggi ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’evento di musica live in Italia che si terrà a Palermo, al Foro Italico, venerdì 27 giugno. «Il concerto di Radio Italia a Palermo non è solo un grande evento musicale: è un richiamo turistico che coinvolge l’intera filiera dell’accoglienza – continua Di Stefano – Trasporti, ristorazione, commercio locale: tutto il sistema ricettivo viene attivato da appuntamenti come questo, che uniscono intrattenimento, cultura e identità territoriale. È questo il turismo che Federalberghi promuove – ha concluso la presidente di Federalberghi Palermo – Gli albergatori credono nel grande valore che hanno gli eventi di qualità, in sinergia con il pubblico: un turismo emozionale, partecipativo, capace di generare economia, visibilità e bellezza».

Il cast: da Annalisa a Blanco ai Negramaro

Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, vede protagonisti sul palco: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai, The Kolors.

Alla conduzione le voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. La sigla dell’evento sarà eseguita live da Saturnino. Le schede artisti saranno lette da Luca Ward.

Per assistere a questo spettacolo gratuito, è necessario accreditarsi sul sito ticketone.it a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025, fino a esaurimento posti.