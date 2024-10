Federico Zampaglione e il suo live a Palermo

spettacoli

Il tour del frontman dei Tiromancino approda in Sicilia

Un timoniere dalle idee chiare ogni qualvolta ha deciso la rotta da seguire nel salpare e attraccare la propria imbarcazione.

Federico Zampaglione è la quinta essenza dei “Tiromancino” nelle varie pagine di un volume con trentadue anni di vita, da saggio navigatore ne ha plasmato i tratti, migrando intorno alla canzone colta, alla scrittura per il cinema, alla leggerezza rendendola elegante.

Il grande schermo, altro periodico trasporto, ottimizzato in “Nero Bifamiliare” e il recente “The Well”, il secondo con una cassa di risonanza anglosassone, aggiunge carisma alla sfera di un musicista che annovera nel repertorio “Due destini – La descrizione di un attimo – Per me è importante – Piccoli Miracoli”, la rilettura di una gemma, “Un tempo piccolo”, firmata da Franco Califano.