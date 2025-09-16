Fedez attacca Sinner in un nuovo brano. E i social insorgono contro il rapper

Il caso

La frase incriminata è: "L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler".

Dall’invito a “restare muto” a considerazioni più aspre come “Cosa non si dice per un grammo di visibilità,” fino a una marea di ingiurie, il mondo dei social media ha reagito con veemenza. L’obiettivo delle critiche è stato il rapper milanese Fedez, a seguito di un’anticipazione di un suo nuovo singolo condivisa su Instagram in cui menziona il campione di tennis Jannik Sinner. La frase incriminata è: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Tra i numerosi commenti, non mancano note di sarcasmo, come chi ironizza: “‘Ma Roger?’ Nooo Jannik, non Federer. Si chiama Fedez! Ah… e gioca bene? Vabbè Jannik, fa lo stesso.” La maggior parte dei messaggi, tuttavia, attacca duramente l’artista, accusandolo di cercare notorietà a buon mercato, insultando Sinner e, di fatto, molti italiani. Si legge anche: “Ha scritto robe rivoltanti. E non è nemmeno la peggiore. Cosa non si fa per un pò di celebrità.” e “In una frase sola insulta sudtirolesi, italiani, austriaci e tedeschi. Complimenti.” Alcuni utenti hanno anche voluto precisare: “Chiariamo: Hitler non aveva accenti, era proprio austriaco. Sinner è italiano, e parla più lingue”.