Fedez rassicura tutti: «Ho avuto qualche problema ma non sono in fin di vita»

il caso

Il rapper ha annullato la partecipazione alla trasmissione di Cattelan su Rai2

L’annullamento della sua partecipazione al programma di Alessandro Cattelan “Da vicino nessuno è normale”, che debutta stasera su Rai2, aveva dato il via a una serie di ipotesi su nuovi problemi di salute per Fedez, che ha voluto chiarire in prima persona cosa è successo. «Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita» ha scritto il 34enne rapper in una storia su Instagram.«Ciao a tutti, volevo rassicurarvi tutti che sto bene – si legge sul social – ho avuto qualche problema questo weekend ma nulla di grave». Come ha fatto sapere il suo staff, l’ex di Chiara Ferragni nel weekend è stato al pronto soccorso, ma non è stato ricoverato e, dopo essere stato visitato, ha fatto ritorno a casa. Il malessere era già presente sabato, quando avrebbe dovuto registrare la puntata della nuova trasmissione di Cattelan. Quel giorno Fedez, protagonista lo scorso 12 maggio di un affollato incontro sulla salute mentale al Salone del Libro di Torino, già non si sentiva bene e quindi – come spiegato dal suo staff – ha dovuto annullare la sua partecipazione che lo scorso 16 maggio alcune indiscrezioni davano per saltata per via del suo presunto coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

Una notizia smentita poche ore dopo dalla Rai e dallo stesso artista, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso dopo l’aggressione subita da Iovino in via Traiano, a Milano, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorsi. Il personal trainer era stato bersaglio di una «spedizione punitiva» da parte di un gruppo di 8-9 persone scese da un minivan. Tra i presunti aggressori, secondo quanto raccontato da due testimoni e confermato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, ci sarebbe stato anche Federico Leonardo Lucia, cioè Fedez. Soltanto poche ore prima, secondo quanto ricostruito, Iovino e lo stesso rapper avrebbero preso parte a una rissa nel locale The Club in zona Brera.