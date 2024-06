Fenomeno Inside Out 2, oltre 1 miliardo di dollari nel mondo

agenzia

Variety, il film animato più rapido nel raggiungere l'obiettivo

ROMA, 30 GIU – Fenomeno Inside Out 2: il film Disney-Pixar carico di emozioni è il primo del 2024 a raggiungere il miliardo di dollari di incassi al botteghino globale. Dopo 19 giorni dall’uscita, il sequel animato – annuncia Variety – ha incassato 469,3 milioni di dollari in Nord America e 545,5 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale mondiale di 1,015 miliardi di dollari. È uno degli 11 film d’animazione ad unirsi al club dei miliardari (otto dei quali sono titoli Disney) ed è anche il titolo animato a raggiungere più rapidamente l’obiettivo. All’esordio nelle sale Usa Inside Out 2 ha rastrellato subito 151 milioni di dollari a livello nazionale, battendo Dune: Parte 2 (711 milioni di dollari), registrando la migliore apertura dell’anno e diventando il primo film dopo Barbie dello scorso luglio (162 milioni di dollari) a debuttare sopra i 100 milioni di dollari. Da allora, ha mantenuto il primo posto nelle classifiche al botteghino per tre fine settimana consecutivi ed è diventato il film con i maggiori incassi a livello nazionale e globale del 2024. All’inizio di questa settimana, ha superato gli incassi totali del suo predecessore del 2015, Inside Out, (859 milioni di dollari in tutto il mondo).

