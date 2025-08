Festa di Roma, apre La vita va così di Riccardo Milani

agenzia

Il film sarà fuori concorso nella sezione Grand Public

ROMA, 04 AGO – La vita va così di Riccardo Milani è il film d’apertura della 20/a edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 15 al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della direttrice artistica, Paola Malanga. Il film sarà presentato fuori concorso nella sezione Grand Public. Riccardo Milani, regista di grandi successi fra cui Piano, solo, La guerra degli Antò, Il posto dell’anima, Come un gatto in tangenziale, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, Corro da te, Grazie ragazzi, Un mondo a parte, e di appassionanti documentari come Nel nostro cielo un rombo di tuono e Io, noi e Gaber, realizza un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna, dove una comunità si troverà stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità. Il film è ispirato a una vicenda che ha fatto il giro del mondo finendo anche sulle pagine di testate internazionali. Scritto da Riccardo Milani e Michele Astori, La vita va così ospita un cast formato, tra gli altri, da Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Our Films, società del gruppo Mediawan, e da Sonia Rovai per Wildside, società del Gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film e PiperFilm, che lo co-distribuiranno. PiperFilm ne curerà la distribuzione internazionale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA