Feste Archimedee, il festival dedicato ai giovani.

Spettacoli

Un evento ricco di arte e cultura che andrà in scena a Siracusa dal 3 al 6 luglio

Undicesima edizione delle Feste Archimedee, dedicata alla celebrazione del talento, dell’arte e della creatività giovanile in ogni sua forma. La manifestazione è organizzata e diretta dall’associazione Le Interferenze presieduta da Edda Cancelliere con il determinante apporto di Daniela e Maria Josè Occhipinti e la collaborazione di Raffaele Malfa. L’appuntamento è stato ideato dal noto pediatra siracusano, Carlo Gilistro.

Come da tradizione, una grande parata segnerà l’apertura delle Feste Archimedee. Mercoledì 3 luglio, lo sport e centinaia di giovani atleti e sportivi siracusani inaugureranno le quattro giornate: un’ondata di freschezza e socialità, nel segno del coinvolgimento, sfilerà dal ponte Umbertino sino a piazza Duomo, passando per corso Matteotti e piazza Archimede. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con GameUpi (programma promosso dall’Unione delle Province Italiane con capofila il libero Consorzio di Siracusa) ed oltre trenta tra società sportive, scuole e associazioni. Start alle ore 18:00, dai Villini di Siracusa. Ed in serata, in piazza Minerva, saranno festeggiati i campioni europei Matteo Melluzzo (atletica, staffetta 4×100) e Samuele Burgo (canoa k2 1000), insieme alla rappresentativa siracusana che ha fatto incetta di medaglia alle finali del sud Italia di Game Upi.

“Questa partecipazione ampia e allargata ben rispecchia quello spirito di comunità di cui sono intrise le Feste Archimedee. Non un appuntamento per pochi, piuttosto un momento celebrativo e di socialità aperto a quanti vivono con impegno la partecipazione ai vari fermenti che compongono e animano la nostra realtà. Lo sport tra questi, insieme all’arte e a quella curiosità che deve sempre animare lo spirito dei più giovani. Vogliamo aiutarli ad allargare i loro orizzonti, spingendoli ben oltre le pareti della loro camerette e oltre il display di un cellulare. Ora con una parata, ora con una serata dedicata al talento, ora fornendo un esempio positivo con il premio. Ecco, queste sono le Feste Archimedee”, spiega la presidente de “Le Interferenze”, Edda Cancelliere.

Ogni pomeriggio, dal 3 al 6 luglio, sempre in Ortigia, laboratori didattici e momenti di gioco per coinvolgere grandi e piccini. Ed ogni sera, consueta offerta “on stage” sul palco delle Feste Archimedee in piazza Minerva: mercoledì 3 luglio, alle ore 21:15, “La notte dello Sport”; giovedì 4 luglio, alle ore 21:30, “Danza sotto le stelle”; venerdì 5 luglio, alle ore 21:00, “La notte dei talenti”; sabato 6 luglio, alle ore 21:00, gran finale con il “Premio Feste Archimedee”.

Non mancheranno le sorprese, come un insolito e spettacolare appuntamento al Castello Maniace; o come il sorprendente evento sull’intelligenza artificiale di Cristian Randieri (5 luglio, Palazzo Vermexio); oppure ancora l’interessante “Viaggio tra Stelle” a cura di Siracusa Città Educativa.

Lunedì 1 luglio, in conferenza stampa all’Urban Center (10.30), saranno illustrati tutti i dettagli della nuova edizione delle Feste Archimedee che godono del patrocinio del Comune di Siracusa. “Desideriamo ringraziare il sindaco Francesco Italia e gli assessori Giuseppe Gibilisco, Fabio Granata e Teresella Celesti. La loro vicinanza e supporto continua a far cresce le Feste Archimedee”, dicono a proposito gli organizzatori.